Portuguesa pode ficar sem o capitão Marcelo Cordeiro

"Ainda não tive procura por parte do Vitória, mas sempre falei que gostaria de retornar ao clube que me projetou no futebol", afirmou o jogador, que deve ter seu salário reduzido se continuar na equipe paulista.

O fato de disputar o Campeonato Paulista da Série A2, no primeiro semestre, atrapalha os planos da Portuguesa para montar o planejamento. Para disputar o torneio estadual, o time receberá uma cota de apenas R$ 112 mil, o que força à diminuição dos gastos.

Além de Geninho e Marcelo Cordeiro, outros jogadores também devem deixar a Portuguesa neste final de ano. Entre os mais cotados a sair estão o goleiro Dida, o zagueiro Gustavo, o meia Ananias e o atacante Bruno Mineiro. A diretoria continua escondendo a lista do possível técnico para a próxima temporada. Hélio dos Anjos, ex-Goiás, e Vágner Benazzi, do Bragantino, estariam na pauta dos dirigentes.