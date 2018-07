Portuguesa pode mandar clássico contra o Santos no Pacaembu

Único clube do Campeonato Paulista que ainda não teve o seu estádio liberado, a Portuguesa passou a pensar no lado financeiro para definir os seus mandos de jogos. Sem confirmação da Prefeitura de São Paulo sobre o prazo para a vistoria no Canindé, a equipe planeja fazer o clássico contra o Santos no estádio do Pacaembu, marcado para o próximo dia 22.

A ideia da diretoria é justamente adquirir uma renda maior na partida que será válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ciente que o Santos possui uma grande massa de adeptos na capital, a Portuguesa espera que os santistas compareçam na partida e praticamente dividam o espaço com os seus torcedores.

No empate com o São Bento, pela segunda rodada, a Portuguesa escolheu o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para atuar. Na próxima quarta-feira contra o Rio Claro, o time mandará a partida na Arena Barueri, em Barueri.

RUDY CARDOZO PODE ESTREAR

Uma das principais contratações da Portuguesa nesta temporada, o boliviano Rudy Cardozo deve fazer a sua estreia com a camisa da Portuguesa diante do Rio Claro. O atacante vem treinando entre os titulares e seria uma boa opção para substituir Popó, suspenso por ter sido expulso diante do Audax.

Criticado por alguns por ter um salário mais alto que qualquer outro jogador da Portuguesa, o jogador boliviano é a grande esperança de gols do técnico Aílton Silva para a sequência do Paulistão.