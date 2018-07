Portuguesa pode protestar usando 'camisa' do Fluminense na Série B

SÃO PAULO - A Portuguesa promete não 'engolir' com facilidade a punição imposta pelo STJD ao time por usar um jogador irregular na última rodada do Brasileirão, e assim ser rebaixada para a Série B em 2014. Depois das ameaças de procurar a justiça comum, tirando o caso da esfera esportiva, uma nova ideia nasceu das redes sociais e pode ser encampada pelo clube na Segundona: é jogar com uma camisa idêntica à do Fluminense, o time que se beneficiou pela determinação do Superio Tribunal de Justiça Desportiva.

Se isso acontecer, será uma provocação ao Fluminense, mas também aos dirigentes que tomaram a decisão de rebaixar o time do Canindé. Teoricamente, nada impediria a Lusa de se valer de um modelito 'tricolor carioca', mas com o seu escudo. A diretoria do clube paulista gostou da ideia, embora ainda acredite na possibilidade de reverter o resultado do julgamento em instâncias superiores do STJD.

A birra contra o Fluminense poderia ser também contra qualquer clube que ocupasse o lugar da Portuguesa na Série A. Os torcedores da Lusa pegam no pé do Flu porque também não é a primeira vez que o time das Laranjeiras é beneficiado por decisões nos tribunais desportivos.