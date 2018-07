Portuguesa pode ter desfalque importante em jogo decisivo para seguir na Série C

A Portuguesa pode ganhar um desfalque de última hora para o confronto contra o lanterna e já rebaixado Guaratinguetá, às 19h30 deste domingo, em jogo válido pela 17.ª e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP). O lateral-esquerdo Denner vai ser julgado por ter agredido verbalmente o árbitro paulista Thiago Duarte Peixoto e ser expulso na derrota por 1 a 0 para o Guarani, há duas rodadas.

O jogador pode ser enquadrado no artigo 258, por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" ou no 243-F, por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". O árbitro relatou o lance na súmula do jogo. De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), caso enquadrado no artigo 258 o atleta pode ser punido com gancho de um a seis jogos. No artigo 243-F, a suspensão mínima é de quatro jogos.

No último domingo, quando a Portuguesa perdeu por 2 a 0 para o Boa, no estádio do Canindé, em São Paulo, Denner já cumpriu um jogo por conta da suspensão automática pelo cartão vermelho. No segundo caso, ele fica liberado para enfrentar o Guaratinguetá em jogo que pode decretar o rebaixamento do time da capital paulista, vice-lanterna do Grupo B com apenas 11 pontos.