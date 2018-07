Portuguesa procura investidor pra manter o atacante Guilherme Queiroz Com jogadores e comissão técnica de férias, a diretoria da Portuguesa vai utilizar as primeiras semanas de novembro para definir o planejamento para a próxima temporada. Depois de acertar a permanência do técnico Estevam Soares para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, os esforços do clube estão voltados para a manutenção de nomes importantes do atual elenco. A prioridade no momento é renovar com o lateral-esquerdo Julinho, o atacante Hugo e, principalmente, com o também atacante Guilherme Queiroz.