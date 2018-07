Portuguesa promete surpreender Santos na Vila Belmiro

Na rodada passada, a Portuguesa empatou com o Cruzeiro, resultado que aumentou a série invicta para cinco jogos, mas também a deixou com apenas uma vitória no Brasileirão. Com quatro empates em seis rodadas, a Lusa ocupa apenas a 15ª posição, com sete pontos, e está perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Apesar da campanha irregular, o volante Corrêa demonstrou confiança depois da atuação na última rodada. "Empatar em casa contra o Cruzeiro não foi o resultado ideal, mas a equipe se portou bem e isso cria uma boa expectativa para o jogo com o Santos", afirmou o experiente jogador, um dos titulares do time.

Para surpreender na Vila Belmiro, a Lusa aposta em um tabu de 12 anos. A última vez que perdeu para o Santos em competições nacionais foi em 2000, quando levou de 2 a 0. Depois disso, foram seis confrontos, com duas vitórias da Portuguesa e quatro empates.

Além dos números favoráveis, o técnico Edson Pimenta conta com o fato de ter o time completo para o jogo deste sábado. A principal novidade será o lateral-esquerdo Rogério, que volta de suspensão na vaga de Ivan. Apesar de ainda estar em negociação com o Palmeiras, o lateral-direito Luís Ricardo está escalado.