Portuguesa quer administrar vantagem para ficar na elite A Portuguesa ainda depende de um empate diante da Ponte Preta, no próximo domingo, no Canindé, para garantir a sua permanência na elite do futebol nacional. Se não é a vantagem considerada ideal, pelo menos serve como estímulo e para dar confiança ao grupo de jogadores e à comissão técnica. Esta é a posição do técnico Geninho, que considerou "importantíssima" a vitória sobre o Internacional, por 2 a 0, domingo, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.