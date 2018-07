Portuguesa quer encerrar boa fase do Náutico no Recife Mesmo sem contar com o artilheiro Bruno Mineiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a Portuguesa tenta acabar com a boa fase do Náutico jogando no estádio dos Aflitos, no Recife, neste domingo, às 16 horas, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano vem de quatro vitórias seguidas jogando diante de sua torcida.