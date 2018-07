Portuguesa quer espantar a má fase contra o Atlético-PR

SÃO PAULO - Há três rodadas sem vencer, a Portuguesa recebe o Atlético-PR hoje, às 18h30 no Canindé, e precisa dos três pontos para sair da zona do rebaixamento.

O time quer aproveitar o fato de jogar em casa para espantar a crise. "Os jogos em casa são os de maior chance de vitória. Esperamos fazer um grande jogo hoje para dar moral para o time no seguinte (Criciúma, também no Canindé) e começar uma sequência positiva", afirmou o goleiro Lauro. A única mudança é a saída de Ivan da lateral-direita. Correa será improvisado no setor.

RETRANCA

No Atlético-PR, o técnico Vagner Mancini deve apostar em um time fechado, com três volantes, e tentar a sorte nos contra-ataques.

Já no Rio de Janeiro, com o mesmo time que venceu o clássico contra o Fluminense, o Vasco encara o Criciúma às 18h30 em São Januário. No Criciúma, o lateral-esquerdo Gilson será improvisado no meio – o volante Elton está suspenso.