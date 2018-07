Portuguesa quer evitar sufoco no final do Brasileirão

Um dos jogadores mais experientes do grupo, o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro acredita que uma vitória sobre o Figueirense, no próximo sábado, em Florianópolis, será de fundamental importância para a Lusa praticamente garantir sua permanência na elite do ano que vem. Os matemáticos acreditam que com 45 pontos o time escapa do rebaixamento.

"Precisamos garantir logo a nossa permanência, pois, caso contrário, teremos que buscar esses pontos em partidas muito mais complicadas, em que os adversários também estarão jogando a vida na competição. Esse jogo contra o Figueirense é chave para a gente, já que em caso de vitória ficaríamos a três pontos dos 45 pontos", afirmou o capitão rubro-verde.

Para a partida diante do Figueirense, o técnico Geninho contará com as voltas de dois jogadores importantes. O zagueiro Rogério e o atacante Bruno Mineiro cumpriram suspensão automática na última rodada, no empate sem gols com no Náutico, em Recife, e ficam novamente à disposição. O time deve ser definido após o treinamento programado para esta sexta-feira.