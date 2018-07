Portuguesa quer volta de Edno, mas salário atrapalha

Edno retornou ao Corinthians no início desse ano, mas não vem sendo aproveitado pelo técnico Tite e constantemente é criticado pelos torcedores. O que estaria complicando a sua transferência para a Lusa é o alto salário que recebe no Parque São Jorge, que gira em torno de R$ 130 mil.

"Temos interesse no Edno, que se trata de um bom jogador, mas ainda precisamos conversar com o Corinthians. Ainda não existe nada acertado e devemos iniciar as conversas nos próximos dias. Ele ganha muito no Corinthians e vamos tentar entrar em um acordo", afirmou o vice-presidente Luis Iaúca.

O meia foi revelado nas categorias de base do Avaí, mas se destacou no Campeonato Paulista de 2006, defendendo o Noroeste. Depois, acabou sendo negociado com o Atlético-PR, onde não foi bem. Entre os anos de 2008 e 2009, Edno vestiu a camisa da Portuguesa e realizou grandes partidas, se transferindo para o Corinthians. No ano passado, foi emprestado ao Botafogo e alternou momentos bons e ruins no Brasileirão.