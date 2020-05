Portuguesa realiza 'drive-thru solidário' com venda de máscaras e camisas oficiais

Em meio à pandemia causada pela covid-19, os clubes de futebol seguem divulgando ações para incentivar seus torcedores a ajudar famílias afetadas pela crise. A Portuguesa anunciou a realização de um "drive-thru solidário" no estádio do Canindé, no próximo sábado.

LEIA TAMBÉM > Chapecoense suspende contratos de profissionais das divisões de base

No local, os torcedores poderão comprar máscaras personalizadas com o escudo do clube e da torcida organizada Leões da Fabulosa. Além disso, serão comercializados produtos oficiais, como a nova camisa da Portuguesa.

Todo o valor das vendas será revertido para a instituição beneficente "Missão Eucarística Voz dos Pobres". O clube também vai receber doações de alimentos, roupas e cobertores no estádio.

"Devemos ressaltar que as vendas na ação serão feitas até durarem os estoques e cada carro poderá comprar de forma limitada, uma unidade de cada modelo disponível para venda", informa a Portuguesa.

O clube ressalta que vai seguir todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). O torcedor não poderá sair do carro para realizar a compra ou doação. "Para facilitar, a Portuguesa recomenda que o comprador saiba quais produtos irão querer, já que não será possível fazer, por exemplo, prova de camisa", complementa.

Os pagamentos poderão ser feitos apenas com cartão de crédito e débito. O horário de atendimento no Canindé será das 13h às 18h para o público geral e das 9h às 11h para sócio-torcedor.