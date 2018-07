Portuguesa rebaixa Ipatinga e ainda sonha com acesso à Série A

Veja também:

Coritiba é campeão da Série B do Brasileirão; Santo André e Ipatinga caem

Já o Ipatinga se manteve com 40 pontos, na 19.ª colocação, e está rebaixado à Série C junto com o Santo André. O time mineiro pode chegar aos 43 pontos, desde que vença o Icasa, em Minas Gerais, mas não pode ficar fora dos últimos quatro colocados, uma vez que haverá o confronto direito entre América-RN, com 41 pontos, e Brasiliense, com 43, em Natal.

A Lusa pressionou mais desde os primeiros minutos e mereceu chegar ao gol. Este saiu aos 27 minutos, após cobrança de escanteio pela direita e cabeçada do zagueiro Maurício. O autor do gol, porém, foi expulso dois minutos depois, após fazer falta dura em cima do meia Walter Minhoca.

No segundo tempo, a Portuguesa se fechou na defesa, por ter um jogador a menos, e aproveitou o contra-ataque para tentar matar a partida. Aos 13 minutos, Fabinho recebeu uma enfiada de bola pelo meio da defesa, ganhou velocidade e bateu para o gol, fazendo o segundo gol. O Ipatinga ainda diminuiu aos 31, com Paulo Sérgio marcando contra, mas a reação parou por aí.

A última rodada da Série B vai acontecer toda no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília). A Portuguesa vai jogar fora de casa contra o Sport, enquanto que o Ipatinga vai receber o Icasa.

PORTUGUESA - 2 - Weverton; Paulo Sérgio, Maurício, Preto Costa e Fabrício; Ademir Sopa, Glauber, Marco Antônio e Héverton (Malaquias); Fabinho (Athirson) e Dodô (Thiago Gomes). Técnico: Sérgio Guedes.

IPATINGA - 1 - Douglas; Luizinho, Duílio, Max e Marinho Donizete (Chiquinho); Max Carrasco, Léo Mineiro (Preto), Leandro Brasília e Walter Minhoca; Alessandro e Fabiano (Amilton). Técnico: Gerson Evaristo.

Gols - Maurício, aos 27 minutos do primeiro tempo; Fabinho, aos 13, e Paulo Sérgio (contra), aos 33 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Fabrício (Portuguesa); Léo Mineiro, Marinho Donizete e Duílio (Ipatinga); Cartão vermelho - Maurício (Portuguesa); Árbitro - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ); Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).