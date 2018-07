Portuguesa rebate provocação em relação à disputa da Série B

SÃO PAULO - A Portuguesa ainda acredita que vai disputar o Brasileirão da Série A neste ano. O time, no entanto, vive às voltas com provocações dos torcedores de times adversários. Neste domingo, durante a vitória sobre o Comercial por 2 a 1, a Lusa entrou em conflito por meio de respostas em mídias sociais. O fato ocorreu quando a assessoria da clube divulgava informações da partida válida pelo Campeonato Paulista.

A troca de insultos começou após o Twitter da Portuguesa informar que o árbitro daria um minuto de acréscimo no jogo. Um torcedor, então, lembrou que a Portuguesa acabou rebaixada no Brasileirão. "Late mais alto que daqui da Série A eu não te escuto", disse o internauta, ofensivamente.

@cmm103019174 Mande a senhora sua mãe latir enquanto te bloqueamos, seu imbecil. — Portuguesa - Oficial (@Lusa_Oficial) February 24, 2014

A assessoria do clube entrou na provocação e rebateu o xingamento, bloqueando o usuário. No fim das discussões, fez um ataque pessoal ao torcedor, perdendo também as estribeiras. A resposta ganhou repercussão imediata. No total, mais de 500 torcedores republicaram a mensagem até esta segunda-feira.

Na semana passada, a diretoria da Lusa decidiu entrar na Justiça comum para anular a decisão do STJD, que tirou quatro pontos do time no Brasileirão do ano passado após a escalação irregular do meia Héverton. A CBF decidiu que punir a Portuguesa caso o clube tente mesmo recuperar na Justiça comum uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. As tabelas dos torneios já foram divulgadas pela entidade máxima do futebol brasileiro. A Portuguesa figura entre os times da Série B, enquanto o Fluminense está garantido entre as equipes da elite.