Portuguesa recebe o Fluminense na luta pela 1ª vitória

Após estrear com derrota para o Vasco por 1 a 0, a Portuguesa acumula três empates seguidos. No último deles, arrancou um sem gols contra o Corinthians, no sábado passado, no estádio do Pacaembu. Apesar do bom resultado, o clube segue na penúltima posição, com três pontos.

Embora esteja em posição delicada, os jogadores acreditam que a Portuguesa está no caminho certo e está próxima da primeira vitória. "Esperamos dar continuidade nesta evolução, que é muito importante, para que nossos gols comecem a sair", afirmou o zagueiro Lima.

Sem jogadores suspensos, o técnico Edson Pimenta deve manter a base do último jogo. A única novidade deve ser a volta do volante Ferdinando - retorna de suspensão na vaga de Bruninho. O lateral-direito Luís Ricardo, que está negociando com o Palmeiras, deve continuar fora. Ivan segue entre os titulares.

Um dos mais experientes do elenco, ao lado do meia Souza, o volante Corrêa acredita que contra times da qualidade do Fluminense, a Portuguesa precisa se superar. "Determinação precisa ser a nossa tônica. Temos enfrentado times de qualidade e temos jogado bem", afirmou.