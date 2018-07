Portuguesa reformula departamento de futebol para disputa da Série C A direção da Portuguesa anunciou nesta segunda-feira o seu novo departamento de futebol, visando, principalmente, a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Antonio Pinto Ribeiro é o novo vice-presidente e terá como diretores Carlos Eduardo Ramos, Eduardo Abreu Ferreira, Márcio Rodrigues e Wilson Loureiro.