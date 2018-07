Portuguesa registra atacante uruguaio para a Série B

Contratado ainda em junho, o jogador só conseguiu o registro no BID - Boletim Informativo Diário - da CBF nesta quarta-feira. Por se tratar de uma transferência estrangeira - ele veio do Nacional de Potosí, da Bolívia -, a Portuguesa não recebeu a tempo os documentos de rescisão do atleta para registrá-lo antes da partida contra a Ponte Preta.

Agora, o clube torce para conseguir registrar a tempo os outros dois estrangeiros que chegaram junto com Aldave. O zagueiro colombiano Rafael Pérez veio do Independiente Santa Fé, da Colômbia, e o volante Bruno Piñatares jogava no Boston River, do Uruguai. A Portuguesa já entrou em contato com os clubes estrangeiros exigindo os documentos necessários.

Para a partida válida pela 12ª rodada, Marcelo Veiga já tem um desfalque certo. O lateral-esquerdo Jussandro foi expulso contra a Ponte Preta e cumprirá suspensão automática. O treinador espera definir o time nesta quinta-feira. Antes de Jussandro chegar ao clube, Régis, lateral-direito de origem, era improvisado na posição.