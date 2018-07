Portuguesa regulariza reforços e deve ter mudanças na Série C A Portuguesa entrou na reta final da preparação para o confronto com o Caxias no estádio Centenário, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Estevam Soares comandou o último treino nesta quinta-feira com os portões fechados, antes de viajar para o Rio Grande do Sul, já que o jogo está marcado para as 11 horas do próximo domingo. Em quinto lugar, com 24 pontos, a Lusa briga por uma vaga na segunda fase. O Caxias, com oito pontos, está rebaixado para a Série D.