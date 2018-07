Portuguesa renova com Guilherme Almeida e Diego Gonçalves Mesmo com dificuldades administrativas e financeiras, a direção da Portuguesa finalmente deu o pontapé inicial na preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2016. Nesta terça-feira, o time realizou o primeiro treino da pré-temporada, sob o comando do técnico Estevam Soares. Na segunda, além de anunciar reforços, o clube também acertou duas renovações de contratos.