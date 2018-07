Portuguesa repatria artilheiro Guilherme Queiroz para a Série D do Brasileiro

Depois da sofrida vitória da Portuguesa sobre a Desportiva-ES por 1 a 0, mo último domingo, na estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, a segunda-feira começou com mais um reforço para o técnico Estevam Soares. É o atacante Guilherme Queiroz, artilheiro do clube na temporada de 2015 e que disputou o Campeonato Paulista pelo São Bento, de Sorocaba (SP).

"Conheço o jogador e sei como usá-lo com eficiência em nosso time", festejou Estevam Soares, que deu folga aos jogadores depois do jogo disputado debaixo de chuva, no último domingo, no estádio do Canindé, em São Paulo. "Ainda estamos sem nossos reforços, mas já trabalhamos bem melhor a parte física, o que não aconteceu no Paulista A2", explicou o técnico.

Guilherme Queiroz se apresentou ao clube e espera estar à disposição em duas semanas, ganhando melhor forma física e, principalmente, ritmo de jogo. Em sua primeira passagem pela Portuguesa, fez 12 gols em 19 jogos. Na carreira, ele defendeu outros clubes como Novorizontino, Mirassol, Juventude, Figueirense, Paraná e São Bento.

A partir desta terça-feira, o foco passa a ser o compromisso contra o Bangu, neste sábado, ás 16 horas, no estádio de Moça Bonita, no Rio. Este vai ser um choque de líderes do Grupo A13 porque o clube carioca venceu o Villa Nova por 3 a 1, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após turno e returno, apenas o líder tem vaga assegurada na segunda fase. Outras 15 vagas serão disputadas pelos melhores vice-líderes dos 17 grupos.