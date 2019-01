Portuguesa x Vasco: como assistir ao vivo a partida pela TV

Portuguesa e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca (veja a tabela). O confronto entre os dois clubes terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado.

O nome ligado a Portugal parece ser uma das poucas coisas em comum entre as equipes. O Vasco tem 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, com três vitórias nas primeiras rodadas. Na última rodada, derrotou o Americano, em casa, por 1 a 0 e confirmou a ponta da tabela.

Já a Portuguesa vive o oposto. O modesto clube carioca ainda não venceu no campeonato e conquistou apenas um ponto, situação que o deixa na lanterna do Grupo B. Na rodada passada, o time da Ilha do Governador, foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 1.

Veja os últimos resultados do Vasco

27/01: Vasco 1 x 0 Americano

23/01: Vasco 5 x 2 Volta Redonda - Carioca

19/01: Madureira 0 x 1 Vasco - Carioca

Próximos jogos do Vasco

30/01: Portuguesa x Vasco - Carioca

02/02: Vasco x Fluminense - Carioca

06/02: Juazeirense x Vasco - Copa do Brasil

24/02: Botafogo x Vasco - Carioca