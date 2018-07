Portuguesa Santista e Desportivo Brasil conquistam o acesso à Série A3 de 2017

Portuguesa Santista e Desportivo Brasil são os novos integrantes do Campeonato Paulista da Série A3 de 2017. Os dois times garantiram o acesso e, consequentemente, a vaga na decisão do Campeonato Paulista da Segunda Divisão - equivalente à quarta divisão estadual -, neste sábado. O time de Santos eliminou o Taboão da Serra, enquanto que o clube de Porto Feliz (SP) tirou o XV de Jaú.

A Portuguesa Santista garantiu o acesso após seis anos ao empatar com o Taboão da Serra por 1 a 1, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Na partida de ida, o clube santista já havia vencido por 1 a 0, fora de casa, e jogava pelo empate neste duelo de volta.

O Desportivo Brasil venceu mais uma vez o XV de Jaú, desta vez por 4 a 3, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. No primeiro confronto, mesmo diante de um estádio lotado em Jaú (SP), o time já havia vencido por 2 a 1. É a primeira vez na Série A3.

Agora, Portuguesa Santista e Desportivo Brasil disputarão o título da temporada nos próximos dois finais de semana. A princípio, a ida será no próximo sábado, enquanto que a volta acontece no domingo (dia 9 de outubro). As datas e horários devem ser confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira. Por ter melhor campanha, o time de Santos decidirá em casa.