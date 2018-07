Portuguesa se anima com sequência positiva e projeta vitória sobre o Guarani

Fazia tempo que a Portuguesa não respirava com tranquilidade no Campeonato Paulista da Série A2, mas foi só o técnico Estevam Soares chegar para o time entrar nos eixos. E depois de três vitórias seguidas, a equipe quer surpreender o Guarani, em Campinas, no domingo, para encostar na zona de classificação.

Nas últimas cinco rodadas a Portuguesa conquistou quatro vitórias, sendo três consecutivas: 1 a 0 no União Barbarense e 2 a 1 contra Penapolense e Rio Preto. A sequência, além de afastar o time do rebaixamento, trouxe de volta a esperança do acesso, já que está a apenas quatro pontos atrás do Guarani, primeiro time do G4 e adversário deste domingo.

Agora, a missão é chegar no Brinco de Ouro e voltar para a capital com os três pontos. Para o jogo, válido pela 16.ª rodada da Série A2 e que começará às 11 horas, o técnico Estavam Soares não poderá contar com o volante Fernando, suspenso pelo terceiro amarelo. Bruno Xavier, que o substituiu durante o jogo em São José do Rio Preto, deve começar como titular.