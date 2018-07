Portuguesa se classifica com gol no fim e rebaixa São Bernardo SÃO PAULO - Depois de mais de uma década, a Portuguesa finalmente voltará a disputar uma fase decisiva do Campeonato Paulista. Após 11 anos amargando más campanhas e até rebaixamentos, a Lusa venceu o São Bernardo, por 1 a 0, com um gol do meia Ananias, aos 44 minutos do segundo tempo, na tarde deste domingo, no Canindé, em São Paulo. Resultado que a classificou às quartas de final e rebaixou o time do ABC paulista.