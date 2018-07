Portuguesa se inspira em Dener para voltar a vencer

A camisa recordará o golaço marcado pelo craque contra a Internacional, de Limeira, pelo Campeonato Paulista de 1991. O gol é considerado o mais bonito da história do estádio do Canindé e completou 21 anos na última terça. No lance, ele pegou a bola no meio de campo e saiu driblando todos os adversários que apareceram em sua frente.

A camisa remeterá ao uniforme utilizado na época. Além disso, contará com o desenho do rosto de Dener no lado direito do peito e a assinatura original bordada em dourado. Parte do dinheiro arrecadados das vendas será revertida para a família do jogador. "É bom saber que a lembrança do meu pai ainda está viva e que a Portuguesa prioriza essa história que ele viveu no Canindé", afirmou o filho do jogador, Matheus Sousa.

O técnico Geninho espera que a homenagem inspire seus jogadores a encerrarem o jejum de sete jogos sem vitórias no Brasileirão. Nas últimas rodadas, foram quatro empates e três derrotas, que derrubaram a Portuguesa para a 15.ª posição, com 40 pontos, apenas três a mais que o Sport, o primeiro time na zona de descenso.

Para afastar-se do rebaixamento, o treinador levou o elenco para o CT do ex-zagueiro Oscar, em Águas de Lindoia, no interior paulista. No local, o grupo ficará em regime de concentração máxima e nem mesmo poderá conceder entrevista. A volta para São Paulo está prevista para o dia do jogo contra o Grêmio.