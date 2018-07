Portuguesa se nega a comentar declarações sobre 'caso Héverton'

Estado nesta quarta-feira. O uso indevido do jogador acarretou na perda de pontos e no rebaixamento da Lusa. De acordo com o comunicado do clube, a diretoria não irá se pronunciar antes que as investigações sejam concluídas. Portuguesa se manifestou oficialmente pela primeira vez desde as denúncias de que o clube havia "vendido" a sua vaga no Brasileirão ao escalar, de forma premeditada, o meia Héverton, que estava suspenso para a partida contra o Grêmio, conforme informou onesta quarta-feira. O uso indevido do jogador acarretou na perda de pontos e no rebaixamento da Lusa. De acordo com o comunicado do clube, a diretoria não irá se pronunciar antes que as investigações sejam concluídas.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Nos últimos dias, nosso clube ganhou destaque na mídia através da veiculação de notícias relacionadas ao "Caso Héverton", a respeito das investigações EM ANDAMENTO do Ministério Público e das declarações do promotor Roberto Senise, onde dirigentes da gestão anterior são responsabilizados pelo ato e ou foram beneficiados, já que segundo as declarações do promotor, alguns membros da diretoria anterior sabiam que o meia Héverton estava suspenso e o escalaram de forma premeditada.

Através deste comunicado, a diretoria da Associação Portuguesa de Desportos, neste momento, se reserva a não comentar sobre as palavras do promotor Roberto Senise, a fim de não prejudicar as investigações do "Caso Héverton" que ainda não foram concluídas e seguem em ritmo acelerado visando o esclarecimento dos fatos.

Além dos fatos que estão sendo apurados pelo MP, existem muitos boatos e até notícias sensacionalistas que tentam expor as investigações do Ministério Público de maneira infundada e inverossímil. Por isto neste momento, solicitamos a colaboração da imprensa, precaução e responsabilidade na divulgação das informações a fim de não denegrir ainda mais a imagem do nosso clube, já tão desgastada diante de tais acontecimentos.

A Gestão do senhor Ilídio Lico, assim como todos os órgãos competentes do clube, estão imbuídos e comprometidos em prol dos esclarecimentos dos fatos. Nosso principal objetivo é identificar e responsabilizar os envolvidos neste episódio lamentável, que tanto prejudicou nosso clube e que em nada se beneficiou.

Informamos também que a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo da Associação Portuguesa de Desportos, espera ouvir o depoimento do ex-presidente Dr. Manuel da Conceição Ferreira nos próximos dias, que é a última pessoa a ser ouvida pelo comitê. A morosidade no processo, é devido à falta de colaboração e incontáveis justificativas do ex-presidente para não comparecer ao seu depoimento.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Marco Antônio Teixeira Duarte, o próximo passo da Comissão de Ética é sugerir 3 datas, para que o Dr. Manuel da Conceição Ferreira defina entre elas qual o dia que irá se fazer presente e ouvido pelo Comitê, a fim de que o mesmo possa finalizar a investigação interna. Caso o ex-presidente se omita novamente, o Conselho tomará as providências para que a Comissão exponha os fatos e encaminhe o caso para apreciação do Conselho, que irá concluir o processo e colocar em votação possíveis punições aos envolvidos no "Caso Héverton".

Agradecemos o apoio da imprensa na apuração dos fatos. A diretoria da Portuguesa continua à disposição do MP e dos órgãos competentes para que juntos possamos solucionar este triste episódio do futebol brasileiro.