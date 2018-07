Portuguesa se reforça com o atacante Gilberto, ex-Inter SÃO PAULO - Sem poder contar com Diego Viana até o fim da temporada - contundiu o joelho durante a Série A2 do Campeonato Paulista - e com um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa estava em um busca de um camisa 9. E espera ter resolvido o problema, na noite desta quinta-feira, ao acertar o empréstimo de Gilberto junto ao Internacional.