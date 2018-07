Portuguesa se reforça com Talis, ex-zagueiro do Coritiba Dentro de suas limitações financeiras, a Portuguesa continua se reforçando para tentar retornar à elite do futebol paulista. A Lusa acertou a contratação do zagueiro Talis, que estava no Louletano, de Portugal. Ele esteve no CT do clube na manhã desta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. A expectativa é que fique até o final da temporada.