Portuguesa se reforça com três meio-campistas para segunda fase da Copa Paulista

A Portuguesa aproveitou o período que a Federação Paulista de Futebol (FPF) disponibiliza para os clubes realizarem até quatro alterações em seus elencos e acertou com três reforços para a segunda fase da Copa Paulista. São dois meias, Pereira e Vinícius, e um volante, Tiago Ulisses, que chegam ao Canindé.

O técnico PC Gusmão gostou das contratações "porque vão reforçar o nosso grupo numa competição que está cada vez mais acirrada". A estreia na segunda fase vai acontecer neste sábado cedo, a partir das 10 horas, contra o São Paulo, no Morumbi. Os dois estão no Grupo 4 ao lado de XV de Piracicaba e Linense.

Edson Luiz Martins dos Santos, o Pereira, tem 29 anos e estava defendendo o Cuiabá. Formado nas categorias de base do Vila Nova, teve recentes passagens por clubes como: Santa Cruz, Joinville, Novorizontino, Vitória, Juventude e Cuiabá, onde disputou o Campeonato Brasileiro da Serie C de 2017. O meia firmou contrato até o final do Estadual de 2018.

Outro meia que chega é Vinícius dos Santos, de 25 anos, que estava atuando no futebol austríaco. O atleta possui passagens por clubes tradicionais de São Paulo, Vinícius já atuou pelo Nacional-SP e Palmeiras. O atleta já estava em período de testes na equipe e foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, podendo estar entre os relacionados para as próximas partidas.

Já o volante Tiago Ulisses, de 28 anos, estava na Aparecidense-GO em 2017. Revelado pelas categorias de base do Corinthians, é conhecido no futebol paulista por suas duas passagens pelo Santo André e por também ter jogado por Guaratinguetá, Botafogo-SP e Noroeste. Além disso, Tiago passou pela Caldense-MG, pelo Nacional-AM, pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, e pelo time B do Almería, da Espanha.