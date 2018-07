Portuguesa se reunirá para definir técnico para a Série C

Eliminada ainda na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista, a Portuguesa agora terá quase dois meses para se planejar para o Campeonato Brasileiro da Série C. E o primeiro trabalho da diretoria é definir quem dirigirá o time no segundo semestre.

Os dirigentes irão se reunir nesta semana para discutir a permanência do até então interino Anderson Beraldo. Alguns dirigentes, porém, já indicaram que seria melhor a chegada de um treinador mais experiente. Principalmente para administrar a pressão que o clube terá pelo acesso à Série B.

A dificuldade financeira pode fazer a diretoria renovar com Anderson. Outros nomes aparecem como sonho de consumo. Paulo Roberto Santos, que faz boa campanha com o São Bento no Paulistão, agrada a todos. Só que sua contratação depende do time de Sorocaba, que pode garantir vaga na Série D. Do contrário, o treinador poderia desembarcar no Canindé.

Rodrigo Santana, que dirigiu o Juventus na Série A2 surge como opção boa e barata. Mas ainda divide opiniões nos bastidores. Antes da Série C, a Portuguesa entrará em campo pela Copa do Brasil no dia 13 de abril, quando enfrentará o Parnahyba, no Estádio Piscinão, no Piauí.