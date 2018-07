Portuguesa segura empate e complica o ABC na Série B

Lutando contra o rebaixamento, o ABC pouco fez e foi facilmente barrado pela Portuguesa, que, já rebaixada à Série C, soube cozinhar o jogo e acabou assegurando o empate por 0 a 0, nesta terça-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo, na abertura da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o empate, o ABC complicou a sua vida na competição, pois fica na 13.ª colocação com 42 pontos, podendo ser ultrapassado na rodada por outros clubes. O time potiguar está a três do Oeste, primeiro da zona de rebaixamento. A Portuguesa chega ao seu segundo jogo sem derrota, mas continua na lanterna com 25, a quatro do Vila Nova, o penúltimo.

Mesmo rebaixada, a Portuguesa complicou a vida do ABC no primeiro tempo. A equipe paulista optou por um sistema mais defensivo e deu a posse de bola para o adversário, que não conseguia concluir a gol. A melhor tentativa foi aos 29 minutos, quando Samuel lançou para Madson. O lateral invadiu a área e foi derrubado por Luciano Castán, pedindo a marcação de pênalti. O árbitro nada marcou e mandou o jogo seguir.

Recuada, a Portuguesa jogava por uma única bola para surpreender o ABC, assim como fez diante do Luverdense na última rodada, e por pouco não abriu o marcador aos 42 minutos. Felipe Nunes cruzou nos pés de Gabriel Xavier, que pegou mal na bola e mandou para a linha de fundo.

Na etapa complementar, o jogo demorou para engrenar e ficou marcado pela lambança do árbitro carioca Wagner dos Santos Rosa, que expulsou erradamente o volante Renan, após dar o segundo cartão amarelo, mas acabou voltando atrás após ser avisado pelo quarto árbitro que o primeiro cartão tinha sido atribuído para o zagueiro Brinner.

O lance pareceu animar o ABC. O clube potiguar foi para o ataque com Daniel Amora, que lançou para João Paulo. O atacante dominou, invadiu a área e mandou para fora. A resposta da Portuguesa veio em seguida. Gabriel Xavier aproveitou a falha da defesa adversária e arriscou o chute para grande defesa de Camilo, fazendo com que a partida terminasse em 0 a 0.

Na próxima rodada, a 36.ª, a Portuguesa enfrenta o Avaí na próxima terça, às 19h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o ABC tem pela frente o Ceará no mesmo dia, às 21h50 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 x 0 ABC

PORTUGUESA - Rafael Santos; Bruno Ferreira, Brinner, Mateus Alonso e Luciano Castán; Renan, Bruno Piñatares, Diogo Orlando, Felipe Nunes (Léo Costa) e Gabriel Xavier; Luan (Matheus).

Técnico: José Augusto.

ABC - Camilo; Madson, Sueliton, Diego Jussani e Samuel; Fábio Bahia, Daniel Amora, Marcel e Ronaldo Mendes (Xuxa); Rodrigo Silva (Dênis Marques) e João Paulo (Alvinho).

Técnico: Roberto Fonseca.

CARTÕES AMARELOS - Brinner, Diogo Orlando, Renan e Luan (Portuguesa).

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).