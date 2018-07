Portuguesa só acertará com Sérgio Guedes após eleição Depois de quase levar a Portuguesa de volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o técnico Sérgio Guedes está com o seu futuro indefinido para a próxima temporada. E a situação deverá ser definida apenas após as eleições presidenciais do próximo dia 14 de dezembro. A expectativa é que ele seja mantido no cargo.