Portuguesa só empata com o lanterna Sertãozinho e segue sem vencer na Série A2

A Portuguesa segue sem vencer no Campeonato Paulista da Série A2. Neste domingo, no Canindé, sofreu para empatar por 1 a 1 com o lanterna Sertãozinho, no fechamento da quinta rodada da temporada. Pela manhã, a Portuguesa Santista venceu o Penapolense, por 2 a 1, de virada.

A Lusa tem quatro pontos, em 13.º lugar, mais perto da zona de rebaixamento do que da de classificação à próxima fase. Já o Sertãozinho somou seu primeiro ponto, após quatro derrotas, mas ainda continua na lanterna.

O visitante saiu na frente com Tom, aos 37 minutos do primeiro tempo. A Lusa só empatou aos 44 minutos da etapa final com Luiz Tiago.

A semana promete ser de trabalho para a Portuguesa, que só volta a campo no próximo domingo, às 10 horas, diante do Juventus, na Rua Javari. O time da Mooca soma seis pontos e ocupa a nona posição. O Sertãozinho, atrás de sua primeira vitória, vai receber o XV de Piracicaba no sábado, às 19 horas.

Em situação bem melhor está a Portuguesa Santista, que chegou aos dez pontos, em terceiro lugar, ao vencer em Penápolis. O time da casa é o penúltimo colocado, com apenas dois pontos.

Após a quinta rodada, o Água Santa lidera com 13 pontos, seguido por quatro clubes com 10: Taubaté, Portuguesa Santista, Rio Claro e XV de Piracicaba. O G8, a zona de classificação, é completado por Linense, com oito, Santo André e Internacional de Limeira, ambos com sete pontos. Na zona da degola, aparecem Sertãozinho e Penapolense.