Portuguesa só empata em casa, mas continua líder A Portuguesa não emplacou um bom futebol na noite desta terça-feira no Canindé e acabou com a série de três vitórias seguidas. Com o apoio de aproximadamente quatro mil torcedores, a Lusa apenas empatou por 0 a 0 com o Americana, pela 13.ª rodada. Mesmo com este único ponto conquistado, a equipe termina a rodada líder isolada, com 27 pontos. O Americana é o quarto, com 21.