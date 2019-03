Portuguesa sofre gol nos acréscimos e perde em Rio Claro pela Série A2

Um gol marcado por Fernando aos 47 minutos do segundo tempo para o Rio Claro, interrompeu a reação da Portuguesa no Campeonato Paulista da Série A2. Apesar de ter mostrado um bom futebol, faltou sorte para a Lusa, que perdeu por 1 a 0, neste sábado, no Schimitão, na cidade de Rio Claro, pela 12.ª rodada.

Aos 47 minutos do segundo tempo, Franco cobrou falta pelo lado direito e mandou na cabeça de Fernando. O zagueiro testou firme para colocar a bola no fundo das redes, quando tudo estava indicando que o duelo terminaria sem gols.

A derrota manteve a Lusa com 11 pontos, apenas dois na frente do São Bernardo, com 9, que abre a zona de rebaixamento, que tem ainda o Penapolense, com sete. O Rio Claro atingiu os 21 pontos e ocupa a terceira posição, atrás de XV de Piracicaba, com 23, e do Água Santa, com 25.

Havia muita confiança pelo lado da Portuguesa, que vinha de duas vitórias seguidas, diante do Taubaté (por 3 a 0) e do Nacional (1 a 0). Agora, então, pensa na reabilitação diante do Atibaia, na terça-feira às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Rio Claro vai pegar o Juventus, quinta-feira, às 15 horas, na Rua Javari, na Mooca.

OUTROS JOGOS

Em casa, o São Bernardo conquistou sua primeira vitória justamente em cima do líder Água Santa, por 3 a 1. O time de Diadema ainda segue na primeira posição, com 25 pontos.

No estádio Bruno José Daniel, Santo André e Atibaia empataram por 2 a 2. O time do ABC tem 14 pontos, em oitavo lugar, enquanto o Atibaia, com 13, está fora da zona de classificação, em décimo lugar.