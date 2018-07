Portuguesa sofre, mas vence XV de Piracicaba por 1 a 0 em casa

SÃO PAULO - A Portuguesa conseguiu se aproximar do G-8, a zona de classificação, do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira à noite, ao derrotar o XV de Piracicaba por 1 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo, na sequência da oitava rodada. O gol solitário da partida foi anotado pelo atacante Danilo, na segunda etapa.

Com o resultado, o time paulistano chegou à sua segunda vitória consecutiva e subiu aos 12 pontos, na nona posição, mas pode perder o lugar por conta da sequência da rodada neste sábado. O XV de Piracicaba, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, em 18.º com cinco pontos. Uma estreia ruim para o técnico Estevam Soares, que substituiu Moisés Egert.

Jogando dentro de casa, a Portuguesa tentou pressionar no começo, mas encontrou dificuldades para transpor a defesa adversária. Mais recuado, o time visitante obteve as melhores chances de marcar em jogadas de velocidade com Adílson. O atacante teve duas chances de marcar, mas parou em Weverton. O goleiro da Portuguesa ainda impediu que Ricardinho marcasse de falta.

No segundo tempo, Jorginho promoveu a entrada do atacante Ricardo Jesus no lugar do volante Maylson. Dessa forma, a equipe da casa iniciou a pressão e conseguiu transformá-la em gol aos 13 minutos. Depois de cruzamento da direita de Henrique, Danilo dominou dentro da área e bateu na saída de Wanderson.

O time do interior tentou reagir, mas não conseguiu passar pela defesa da Portuguesa, bem armada. O técnico Jorginho explicou porque não arriscou tentar o segundo gol. "O jogo estava equilibrado e, naquela altura, era melhor garantir a vitória. Não foi uma grande exibição, mas valeu pelos três pontos".

Pela nona rodada, a Portuguesa volta a campo na próxima quarta contra Corinthians, às 22 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Já o XV de Piracicaba encara o Guarani, na quinta, às 21 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

PORTUGUESA 1 x 0 XV DE PIRACICABA

PORTUGUESA - Weverton; Luis Ricardo, Rogério, Renato e Marcelo Cordeiro; Léo Silva, Maylson (Ricardo Jesus), Boquita e Henrique; Rai (Ananias) e Danilo (Wilson Júnior). Técnico: Jorginho.

XV DE PIRACICABA - Wanderson; Vinicius Bovi, Marcus Vinicius, Diego Borges e Edu Silva, Glauber (Marlon), Adilson Goiano, André Cunha (Johnattan Cafu) e Ricardinho; Marcus Lima (Gustavo Savoia) e Adilson. Técnico: Estevam Soares.

GOL - Danilo, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo, Boquita e Ricardo Jesus (Portuguesa); Adilson Goiano e Diego Borges (XV de Piracicaba).

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

RENDA - R$ 17.235,00.

PÚBLICO - 894 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).