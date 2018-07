Portuguesa supera o Bangu no Canindé e lidera grupo da Série D

A Portuguesa foi o único clube paulista a sair de campo com vitória neste sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro, que teve a disputa de sete jogos válidos pela sua quinta rodada. A Lusa superou o Bangu-RJ por 3 a 0, no Canindé, e se manteve viva na luta por vaga na próxima fase da competição. Ituano e Red Bull Brasil tropeçaram, mas ainda estão na briga. Outro paulista em ação no dia, o já eliminado Audax perdeu e segue sem pontuar. Também neste sábado, a Portuguesa-RJ juntou-se ao Rio Branco-AC e classificou-se antecipadamente para o estágio seguinte do torneio nacional.

Em sua melhor atuação na competição, a Portuguesa bateu o Bangu em São Paulo, onde rapidamente abriu boa vantagem no placar. Os dois primeiros gols foram marcados por Luizinho, aos sete, e Fernandinho, de cabeça, aos 14 minutos do primeiro tempo. E depois o 3 a 0 foi sacramentado com um gol de Luiz Thiago, aos 43 da etapa final.

O resultado colocou os paulistas na liderança do Grupo A13, com sete pontos. Supera o Bangu no saldo de gols: 2 a -1. Empatados com cinco pontos nesta mesma chave, Villa Nova e Desportiva-ES jogam neste domingo, em Nova Lima (MG), onde quem vencer irá assumir a ponta.

O Red Bull Brasil, mesmo derrotado neste sábado, depende apenas de si para avançar no Grupo A14. O time de Campinas perdeu para a Caldense por 2 a 0, em Poços de Caldas (MG), mas segue no segundo lugar, com sete pontos. Tem um ponto a menos que o Boavista-RJ e um a mais que a própria Caldense e o Espírito Santo-ES, que empatou com o time fluminense, em casa, por 1 a 1.

Em outro duelo do dia, o Ituano perdeu chance de praticamente carimbar a vaga no Grupo A17 ao empatar sem gols com o PSTC-PR, em Itu. Com isso, ficou no segundo lugar, com oito pontos. Um a menos que o São José-RS e um acima do Metropolitano-SC, que superou os gaúchos, por 1 a 0, em Blumenau (SC). Os paranaenses estão fora da briga, com três pontos.

Eliminado com antecedência, o Audax voltou a perder. Desta vez, caiu diante da Portuguesa-RJ, por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Melhor para os cariocas, que pularam para a ponta do Grupo A12, com 13 pontos, e garantiram a vaga. O time de Osasco está na lanterna, sem nenhum ponto. O Ceilândia-DF também aproximou-se da vaga no Grupo A10 ao bater o Sinop-MT por 3 a 0, em casa, e chegar aos dez pontos na liderança.

Confira os jogos da 5.ª rodada da Série D:

Sexta-feira

XV de Piracicaba-SP 1 x 0 Brusque-SC

Sábado

Portuguesa-RJ 2 x 1 Audax-SP

Ceilândia-DF 3 x 0 Sinop-MT

Caldense-MG 2 x 0 Red Bull Brasil-SP

Espírito Santo-ES 1 x 1 Boavista-RJ

Ituano-SP 0 x 0 PSTC-PR

Metropolitano-SC 1 x 0 São José-RS

Portuguesa-SP 3 x 0 Bangu-RJ

Domingo

15h30

Operário-PR x São Paulo-RS

16h

América-RN x Sergipe-SE

Guarani de Juazeiro-CE x Globo-RN

Jacobina-BA x Murici-AL

Cordino-MA x Altos-PI

Villa Nova-MG x Desportiva-ES

Itabaiana-SE x Campinense-PB

Coruripe-AL x Central-PE

Novo Hamburgo-RS x Foz do Iguaçu-PR

Parnahyba-PI x América-PE

Itumbiara-GO x URT-MG

Atlético-PR x Fluminense-BA

Tocantins-TO x Santos-AP

17h

São Raimundo-PA x Fast Clube-AM

Potiguar-RN x Guarany de Sobral-CE

Comercial-MS x Anápolis-GO

Sousa-PB x Juazeirense-BA

Ríver-PI x Maranhão-MA

Princesa do Solimões-AM x Atlético-AC

18h

Rio Branco-AC x São Francisco-PA

19h

Genus-RO x São Raimundo-RR

União de Rondonópolis-MT x Luziânia-DF

19h30

Baré-RR x Gurupi-TO

Segunda-feira

19h30

Aparecidense-GO x Sete de Setembro-MS

20h

Internacional-SC x São Bernardo-SP

20h30

Trem-AP x Real Desportivo-RO