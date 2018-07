Portuguesa tem estreia do goleiro Dida contra São Paulo A Portuguesa aposta na estreia do veterano goleiro Dida para derrotar o São Paulo neste sábado, a partir das 18h30, no Canindé, pela sexta rodada do Brasileirão. Uma vitória é fundamental para a Lusa, sob o risco de entrar na zona de rebaixamento do campeonato - está em 16º lugar, com apenas quatro pontos.