Portuguesa teme rebaixamento e alega não ter recebido intimação

SÃO PAULO - O pedido do Fluminense no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tirar quatro pontos da Portuguesa devido à suposta escalação ilegal do meia Héverton pela última rodada do Campeonato Brasileiro pegou o clube paulista de surpresa. De acordo com o vice-presidente eleito do Departamento Jurídico, Orlando Cordeiro de Barros, a Lusa alegou nesta quarta-feira que a entidade não chegou a enviar nenhuma notificação aos advogados do clube, mas teme que a equipe possa ser prejudicada.

"Temos medo de cair. Nós estamos brigando com uma equipe que já fez isso duas vezes no Rio de Janeiro. A Portuguesa subiu no campo. O Fluminense caiu no campo e estão tentando reverter isso. Eles não tiveram competência para subir", provocou o dirigente lusitano, que assume sua função na Portuguesa somente dia 2 de janeiro, mas que já trabalhou nesta quarta-feira.

Mesmo com a notificação encaminhada pelos cariocas ao STJD, Cordeiro de Barros alega que a Portuguesa não recebeu nenhuma notificação do Tribunal. "Por enquanto, não iremos tomar posição alguma. A Portuguesa não foi informada de absolutamente nada até agora. Só soubemos da informação do Héverton por meio da imprensa. Nenhum clube é condenado se não houver comunicação." A diretoria do Canindé espera receber ainda nesta semana algum comunicado oficial da CBF ou do STJD para se mexer sobre o assunto.