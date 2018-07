Portuguesa tenta encerrar tabu contra o Atlético-MG Com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, a Portuguesa aposta no retorno de seus principais titulares para encerrar o tabu de quase 13 anos sem vencer o Atlético Mineiro. Os dois times se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.