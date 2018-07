Portuguesa tenta manter os principais nomes do elenco Passada a comemoração pela permanência na divisão de elite do futebol brasileiro, a diretoria da Portuguesa já concentra suas atenções no planejamento de 2013. E o trabalho é evitar a debandada de jogadores, principalmente por conta da participação do clube na Série A2 do Campeonato Paulista no primeiro semestre.