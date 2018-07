Portuguesa tenta regularizar Canindé para não ficar sem estádio na A2 do Paulista Em meio às resoluções de planejamento para a próxima temporada, a Portuguesa corre o risco de ficar sem o seu estádio para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2016. O laudo de segurança do Canindé venceu no último dia 20 de outubro e agora a diretoria do clube está tomando as medidas necessárias para tentar conseguir uma renovação do documento.