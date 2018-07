Portuguesa tira técnico Marcelo Veiga do Bragantino

SÃO PAULO - A Portuguesa acertou nesta quarta-feira a contratação de Marcelo Veiga, que chega para comandar o time no restante da Série B do Brasileiro. O técnico já entrou em contato com a diretoria do Bragantino, onde estava desde setembro de 2013, para comunicar sua saída.

Até mesmo o presidente do clube de Bragança Paulista, Marco Chedid, foi pego de surpresa com a notícia. "Tínhamos um planejamento para o ano inteiro e o Marcelo (Veiga) era de nossa confiança. Compramos até briga com a cidade para trazê-lo de volta. Agora, vamos trabalhar para encontrar um novo nome", informou o dirigente.

Na última segunda-feira, a Lusa confirmou que o nome do novo treinador já estava definido e que o anúncio viria apenas nesta quarta. Marcelo Veiga chega para assumir a vaga deixada por Argel Fucks, que saiu no sábado, após a derrota para o América-RN por 2 a 1.

A missão do novo treinador será tirar a Portuguesa da zona de rebaixamento da Série B - soma apenas dois pontos, na penúltima posição.

Marcelo Veiga encerra, portanto, sua quarta passagem pelo Bragantino - 2004-2005, 2006-2007, 2007-2012 e 2013-2014 -, clube onde é o recordista em número de jogos. Somando todas as passagens, foram 430 partidas.

Agora, o Bragantino tenta administrar sua má fase na Série B sem um treinador. Na terça-feira, o time de Bragança Paulista perdeu por 3 a 0 para o Icasa e caiu para a 18.ª posição, com cinco pontos, também na zona de rebaixamento do campeonato.