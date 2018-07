Portuguesa treina com mudanças para enfrentar o Guarani na Série C A Portuguesa terá mudanças para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Estevam Soares cogita mudar o goleiro, enquanto ele é obrigado a mexer na defesa devido à suspensão do experiente Bolívar. O time enfrenta o Guarani, domingo, às 19 horas, no Canindé, pela sétima rodada. A Lusa é a quinta colocada do Grupo B, com sete pontos conquistados, três atrás do Juventude, o quarto colocado, com 10.