Portuguesa vacila e leva a virada do lanterna Guaratinguetá pela Série C

Mesmo em fase de formação de elenco, a Portuguesa era a grande favorita diante do Guaratinguetá, pior time da competição, até então com um ponto. Mas a equipe da capital paulista tropeçou na ansiedade e no gramado ruim do estádio Agostinho Prada.

Após empate sem gols no primeiro tempo, a Portuguesa saiu na frente com Bruno Xavier, aos três minutos da segunda etapa. Mas recuou e sofreu o empate com André aos 22. Aos 43, Adriano marcou a virada de cabeça. Há três meses o Guaratinguetá não vencia. Na Série C tinha empatado, em casa, por 2 a 2, com o Tombense-MG.

O resultado deixou a Portuguesa com oito pontos, em oitavo lugar, só na frente de Macaé, com seis, e do próprio Guaratinguetá, com quatro pontos no Grupo B formado por clubes das regiões Sul e Sudeste. Estes dois últimos times estariam rebaixados para a Série D em 2017.

EM ALTA - Vice-campeão gaúcho, o Juventude começou a competição muito mal, certamente desgastado pela disputa estadual contra o Internacional. Mas se recuperou nas últimas rodadas, chegando à sua segunda vitória seguida e com três jogos sem derrota. Bateu o Macaé por 2 a 1 e atingiu os 11 pontos, em quarto lugar. Uma posição provisória porque pode ser superado neste domingo.

O time fluminense saiu na frente com Deivison no primeiro tempo, mas levou a virada na etapa final com gols de Wallacer e Felipe Lima.

A rodada vai ter mais sete jogos neste domingo e outro na segunda-feira - entre Mogi Mirim-SP e Guarani-SP, em Mogi Mirim (SP). O time de Campinas (SP) é o melhor da competição - invicto e com 15 pontos.

Confira a 8.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Guaratinguetá-SP 2 x 1 Portuguesa-SP

Macaé-RJ 1 x 2 Juventude-RS

Domingo

11 horas

Tombense-MG x Botafogo-SP

15 horas

Ypiranga-RS x Boa-MG

16 horas

Botafogo-PB x ASA-AL

ABC-RN x Cuiabá-MT

River-PI x Salgueiro-PE

18h30

Remo-PA x Fortaleza-CE

19 horas

Confiança-SE x América-RN

Segunda-feira

19h15

Mogi Mirim-SP x Guarani-SP