Portuguesa vai reformular elenco e fica só com três jogadores Depois de falhar na missão do acesso à Série B do Brasileiro, a Portuguesa se concentra na busca de um novo acesso já no início da temporada de 2016. Rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista, a Lusa luta pelo retorno à elite do futebol de São Paulo. O time que vai enfrentar este novo desafio será bem diferente do que entrou em campo na última temporada. Dos 18 jogadores que têm contrato com o clube até o final de 2015, 17 serão dispensados.