Portuguesa vai usar mesma defesa e confia em nova análise

SÃO PAULO - A Portuguesa entra nesta sexta com pedido de recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com objetivo de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Punido com a perda de quatro pontos por causa da escalação de um jogador irregular, o clube do Canindé foi rebaixado à Série B, salvando o Fluminense, que deveria ter caído em seu lugar. O caso será julgado no Pleno do STJD na próxima sexta-feira, dia 27. Se a queda for confirmada, o caminho é recorrer à Fifa e depois na Justiça Comum.

Os advogados da Portuguesa vão insistir nos argumentos que já foram utilizados no julgamento da última segunda-feira e que acabaram derrubados pelo STJD – cinco auditores votaram pela punição. O que pode mudar o resultado, acredita o advogado Felipe Ezabella, é o fato de que serão outros auditores no Pleno – e agora são nove e não mais cinco. Mas é muito raro, porém, uma decisão unânime de Comissão Disciplinar ser alterada pelo Pleno do STJD.

"Não é porque fomos punidos com 5 votos a 0 que agora perderemos por 9 a 0. São outros auditores, outras cabeças", disse Ezabella. "No julgamento (de segunda-feira), usamos todos os argumento, o BID das Suspensões, o Estatuto do Torcedor. Vamos repeti-los no Pleno." O BID de jogadores suspensos é um documento aberto aos clubes filiados à CBF. No dia 6 de dezembro, sexta-feira, data do julgamento que condenou o meia Héverton a cumprir mais um jogo de suspensão, o BID da Suspensão informava que o termo "cumpriu" para se referir à pena do jogador.

Dois dias após a partida contra o Grêmio, portanto, o sistema manteve o termo "cumpriu" a respeito da suspensão de Héverton, que atou apenas 13 minutos contra os gaúchos na última rodada do Brasileiro. Os dirigentes da Portuguesa ameaçam levar o caso à Fifa e à Justiça Comum caso a pena e o rebaixamento sejam mantidos. O Flamengo também perdeu pontos por escalação irregular de jogador, mas não foi rebaixado, mas ainda assim vai recorrer no Pleno para escapar da punição.