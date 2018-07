Portuguesa vê liderança escapar e conhece rivais da 2ª fase da Copa Paulista

A Portuguesa viu a liderança do Grupo 3 da Copa Paulista escapar entre os dedos neste domingo ao perder para o Água Santa pelo placar de 3 a 2, em partida realizada no Estádio Distrital do Inamar. Com todos jogos da última rodada realizados nesta manhã, os confrontos da segunda fase foram definidos.

Mesmo com o tropeço, a Lusa estava garantindo a primeira posição até os 49 minutos do jogo entre São Caetano e Juventus, quando Magrão definiu a vitória da equipe do ABC Paulista por 2 a 1.

Os comandados do técnico Luis Carlos Martins assumiu a liderança, com 26 pontos, deixando a Portuguesa em segundo, com 25. Água Santa, com 25, e Santos, com 24, que goleou a Portuguesa Santista por 4 a 1, completaram o G4. O Nacional venceu o Taubaté por 3 a 2, mas ficou sem a vaga. Na próxima fase, a Portuguesa vai ter pela frente o XV de Piracicaba, o São Paulo (time B) e o Linense.

Os outros classificados saíram do Grupo 3. O São Paulo (time B) confirmou a classificação ao derrotar o Taboão da Serra por 1 a 0 no Morumbi. Porém, o time do interior paulista também avançou, já que a líder Inter de Limeira bateu o Rio Branco por 3 a 0. Desportivo Brasil passou pelo Audax por 2 a 1 e acabou em segundo.

Na tabela de classificação, a Inter ficou com 27 pontos, seguida por Desportivo Brasil, 23, São Paulo, 28, e Taboão da Serra 13. Eliminados, Rio Branco tem 12, contra 11 do Audax. O lanterna é o Atibaia, que folgou na rodada, com dez.

Com todos classificados definidos antes da última rodada, o Grupo 1 serviu só para definir a colocação das equipes, e nada mudou. O XV derrotou o Linense por 1 a 0 e ficou na ponta, com 27 pontos. A Ferroviária venceu o Penapolense por 2 a 1 e ficou em segundo, com 25. O Mirassol perdeu para o Noroeste, em casa, por 1 a 0, mas seguiu em terceiro, com 17, na frente da equipe de Lins, com 15.