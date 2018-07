Portuguesa supera o Caxias por 3 a 0 e chega ao G-4 da Série C

A Portuguesa venceu o Caxias por 3 a 0 neste sábado e alcançou seu objetivo de entrar no G4 do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A Lusa emplacou sua segunda vitória consecutiva e passou, provisoriamente, a ocupar a terceira posição, com 13 pontos. O time gaúcho voltou para a penúltima posição, com quatro pontos e menos seis gols de saldo, dentro da zona de queda.

O técnico Estevam Soares estava confiante na evolução do time, que tinha vencido no sufoco o Guarani, por 1 a 0, na rodada anterior. Desta vez a Lusa teve paciência para chegar à merecida vitória. O primeiro tempo foi equilibrado, mas logo no início do segundo tempo o lateral-direito Bebeto foi expulso, deixando o Caxias com um jogador a menos em campo.

Esta vantagem numérica foi transformada em gols. Guilherme Queiroz abriu o placar aos 16 minutos, Jonathan ampliou aos 23 e Anderson Luiz completou o placar aos 33 minutos. "Importante é que ganhamos confiança", definiu Estevam Soares.

A Portuguesa agora terá a semana toda para se aprimorar visando o confronto contra o Tombense, no próximo sábado, às 16 horas, em Minas Gerais. O Caxias vai tentar se reabilitar e conseguir a sua primeira vitória diante do Guarani, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), também no outro sábado, às 19 horas.