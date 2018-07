Portuguesa vence com gol de Edno e lidera Série B Sem repetir o espetáculo dos últimos jogos no Canindé, a Portuguesa precisou contar com a estrela do Edno para se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol do atacante aos 20 minutos do segundo tempo, a Lusa suou para bater o Salgueiro, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em São Paulo, pela décima rodada.